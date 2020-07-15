أول تعليق من مصر على إعلان إثيوبيا بدء الملء الأولي لسد النهضة

قالت وزارة الخارجية المصرية يوم الأربعاء: إن مصر طلبت إيضاحا رسمياً عاجلاً من إثيوبيا بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة على النيل الأزرق.





وهذا هو أول رد رسمي من القاهرة بعد أن قال وزير المياه الإثيوبي في وقت سابق اليوم، إن أديس أبابا بدأت ملء الخزان بعد يوم من إخفاق محادثات مع السودان ومصر بهذا الشأن.





من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الري والمياه، محمد السباعي، بأن الإجراء التالي من مصر سيكون سياسيا من وزارة الخارجية.كما نقلت صحيفة (الشروق) المصرية، عن مصدر مطلع، أن مصر قد تطلب عقد جلسة جديدة وإصدار قرار بشأن سد النهضة، متوقعاً أن تطلب فرنسا أو ألمانيا عضوا المجلس عقد هذه الجلسة.وقال المصدر إن مصر تدرس حاليا جدوى التوصية بعقد القمة الإفريقية المصغرة الخاصة ببحث الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول السد، بعد انتهاء جولة المفاوضات التى استمرت 11 يوماً بدون نتائج ملموسة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).