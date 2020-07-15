وزير الصحة الإسرائيلي: الأيام الثلاثة المقبلة ستكون حاسمة بمسألة فرض الإغلاق

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن جميع الخيارات ستكون محل بحث خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية الأحد القادم.



وأوضح ادلشتاين أن الأيام الثلاثة القادمة ستكون حاسمة وأن الواقع سيحتم علينا إما الاستمرار في إجراءات الوقاية أو فرض إغلاق كامل.





وقال في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم: إنه شخصياً يتحمل كامل المسؤولية وإنه يدير الكفاح ضد الجائحة.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، أنه يترتب علينا دراسة كل الخطوات الواجب اتخاذها بهدف وقف وتيرة ارتفاع عدد المصابين بفيروس (كورونا).