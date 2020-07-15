السودان: تراجع مستويات مياه النيل بعد بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة





يأتي ذلك بعدما بدأت إثيوبيا ملء خزان سد النهضة الضخم على النيل في أراضيها.



وقالت وزارة الري والموارد المائية في بيان: "اتضح جلياً من خلال مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع إثيوبيا أن هناك تراجعا في مستويات المياه بما يعادل 90 مليون متر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق بوابات سد النهضة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وأضافت الوزارة في البيان أن السودان يرفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين الدولتين ومصر.





وكان وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي أعلن اليوم الأربعاء، بدء ملء وتخزين المياه في سد النهضة بعد فشل المفاوضات مع مصر والسودان، والتي جرت خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عربية، أن ملء سد النهضة بمرحلته الأولى، سيخزن 4.9 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن "بناء وتعبئة سد النهضة تسير بشكل طبيعي".

رام الله - دنيا الوطنذكرت حكومة السودان اليوم الأربعاء، أن مستويات المياه في النيل الأزرق تراجعت بنحو 90 مليون متر مكعب يومياً.