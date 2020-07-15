الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية





وأضاف: وعلى الفور تحركت قوة من مباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية وحماية الأسرة والأحداث وقسم التحقيقات إلى المشفى.



وأكد ارزيقات بأنه وبحضور الطب الشرعي قررت النيابة إحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي للتشريح لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة.





وأضاف: أنه تم إحضار والد الطفل المتوفي والتحفظ عليه لحين إحالة القضية للنيابة العامة.



رام الله - دنيا الوطنباشرت الشرطة والنيابة العامة اليوم التحقيق في ظروف وفاة طفل "10 سنوات" من سكان مدينة قلقيلية.وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه وبناءً على إشارة وصلت إلى الشرطة حول وصول طفل متوفي لمستشفى وكالة الغوث في قلقيلية وعليه آثار ضرب.