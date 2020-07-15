لأمن واستقرار المنطقة.. العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات (أونروا)

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

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رام الله - دنيا الوطن

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لأمن واستقرار المنطقة.



وشدد خلال استقباله، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني، على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل لتمكين (أونروا) من مواصلة عملها.



وأشار العاهل الأردني، إلى حرص عمان على الاستمرار برعاية جميع اللاجئين المتواجدين على أراضيه.



وتناول اللقاء نتائج المؤتمر الوزاري الدولي للمانحين لدعم (أونروا) الذي نظمه الأردن بالتعاون مع السويد أخيرا، لضمان استدامة تقديم المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين، وجرى التأكيد على ضرورة تمكين وكالة (أونروا) من تحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه اللاجئين، ومسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم.



وأشاد الملك بجهود المفوض العام و(أونروا) في دعم الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة وغير المستقرة، حيث يواصل العالم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس (كورونا).



بدوره، ثمن المفوض العام لوكالة (أونروا) فيليب لازاريني دور الأردن في دعم عمل (أونروا) ورعاية اللاجئين.