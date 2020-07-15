الأردن: ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)





وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1201 حالة، كما سُجِّلت ثلاث حالات شفاء لهذا اليوم، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء 5663 فحصاً مخبريّاً.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الأربعاء، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، (كوفيد-19)، جميعها غير محليّة.وبينت وزراة الصحة الأردنية في بيان، أن الاصابات الجديدة كانت على النحو الآتي: حالتان لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من قطر، و1 من تركيا)، وحالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.