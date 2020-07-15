عاجل

  • الجزائر: تسجيل 554 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و12 حالة وفاة

شؤون فلسطينية

إعفاء أصحاب الأكشاك على "كورنيش البحر" من رسوم رخصة الحرفة واشتراك المياه

إعفاء أصحاب الأكشاك على "كورنيش البحر" من رسوم رخصة الحرفة واشتراك المياه
رام الله - دنيا الوطن
قررت بلدية غزة اليوم الأربعاء، إعفاء أصحاب الأكشاك على كورنيش المدينة، من رسوم رخصة الحرفة للعام 2020، ورسوم اشتراك المياه.

يأتي ذلك ضمن التسهيلات المالية تماشيًا مع أوضاعهم الصعبة والظروف الاقتصادية المتردية ودعمًا وتشجيعًا لمشاريعهم الصغيرة.

وكان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، استقبل أمس وفدًا ممثلاً عن أصحاب أكشاك الكورنيش، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الواجهة البحرية وكورنيش المدينة.

وأكد رئيس البلدية خلال اللقاء، حرص البلدية على تحسين الواجهة البحرية لمدينة غزة، والحفاظ على نظافة الشاطئ والكورنيش، وتطوير واقعهما بالتعاون مع مختلف الجهات.

وأوضح أن البلدية تراعي مصلحة أصحاب الأكشاك وتدعمهم في كسب أرزاقهم دون أن يوثر ذلك على دورها في تنظيم الكورنيش وافساح المجال أمام المواطنين للتنزه دون أي عوائق.

من جهته عبر الوفد عن شكره وتقديره لتعاون البلدية معهم، والاستجابة لمطالبهم بوضع ثلاث طاولات لكل كشك بما لا يخل بالمظهر العام ولا يشكل تعديًا على الأماكن المخصصة للمواطنين على كورنيش غزة.

وأكد الوفد التزام أصحاب الأكشاك بأنظمة وقوانين البلدية والحفاظ على الكورنيش والممتلكات العامة، وأكدو الاهتمام بنظافة الكورنيش وتجميله وتحسينه بالتعاون مع طواقم البلدية، ومراعاة ظروف المواطنين المصطافين.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: حوار بين الأسرى وإدارة سجن &#34;عوفر&#34; تنتهي بتحقيق مطالب الأسرى

نادي الأسير: حوار بين الأسرى وإدارة سجن "عوفر" تنتهي بتحقيق مطالب الأسرى

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية

جيش الاحتلال يزعم إحباط هجوم لـ &#34;خلية&#34; ويعتقل أفرادها قرب نابلس

جيش الاحتلال يزعم إحباط هجوم لـ "خلية" ويعتقل أفرادها قرب نابلس

بالتوافق مع التعليم برام الله.. ثابت: بدء العام الدراسي بالقطاع مطلع الشهر المقبل

بالتوافق مع التعليم برام الله.. ثابت: بدء العام الدراسي بالقطاع مطلع الشهر المقبل

&#34;التربية&#34; تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

"التربية" تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

هيئة الأسرى: تدهور صحة الأسير نضال ابو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

هيئة الأسرى: تدهور صحة الأسير نضال ابو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب &#34;وادي الفارعة&#34;

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب "وادي الفارعة"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: حوار بين الأسرى وإدارة سجن &#34;عوفر&#34; تنتهي بتحقيق مطالب الأسرى

نادي الأسير: حوار بين الأسرى وإدارة سجن "عوفر" تنتهي بتحقيق مطالب الأسرى

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية

الشرطة والنيابة تحققان بوفاة طفل في قلقيلية

جيش الاحتلال يزعم إحباط هجوم لـ &#34;خلية&#34; ويعتقل أفرادها قرب نابلس

جيش الاحتلال يزعم إحباط هجوم لـ "خلية" ويعتقل أفرادها قرب نابلس

إعفاء أصحاب الأكشاك على &#34;كورنيش البحر&#34; من رسوم رخصة الحرفة واشتراك المياه

إعفاء أصحاب الأكشاك على "كورنيش البحر" من رسوم رخصة الحرفة واشتراك المياه

&#34;التربية&#34; تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

"التربية" تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

هيئة الأسرى: تدهور صحة الأسير نضال ابو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

هيئة الأسرى: تدهور صحة الأسير نضال ابو عاهور بعد اكتشاف اصابته بالسرطان

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب &#34;وادي الفارعة&#34;

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب "وادي الفارعة"

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

منوعات

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: &#34;كلب فلوس&#34;

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس"

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: &#34;أحبك ولن أسمح بالمهزلة&#34;

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: "أحبك ولن أسمح بالمهزلة"

إسرائيل تطلق اسم &#34;أم كلثوم&#34; على أحد الشوارع.. والمصريون: &#34;ناقص تقول السيسي رئيسي&#34;

إسرائيل تطلق اسم "أم كلثوم" على أحد الشوارع.. والمصريون: "ناقص تقول السيسي رئيسي"

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

عربي

لأمن واستقرار المنطقة.. العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات (أونروا)

لأمن واستقرار المنطقة.. العاهل الاردني يؤكد أهمية استمرار خدمات (أونروا)

الأردن: ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الأردن: ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

السعودية تدرج شركات وشخصيات على لائحة تمويل الإرهاب

السعودية تدرج شركات وشخصيات على لائحة تمويل الإرهاب

محكمة بحرينية تؤيد عقوبة الإعدام بحق ناشطيْن متهميْن بقتل شرطي عام 2014

محكمة بحرينية تؤيد عقوبة الإعدام بحق ناشطيْن متهميْن بقتل شرطي عام 2014