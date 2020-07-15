إعفاء أصحاب الأكشاك على "كورنيش البحر" من رسوم رخصة الحرفة واشتراك المياه

قررت بلدية غزة اليوم الأربعاء، إعفاء أصحاب الأكشاك على كورنيش المدينة، من رسوم رخصة الحرفة للعام 2020، ورسوم اشتراك المياه.





يأتي ذلك ضمن التسهيلات المالية تماشيًا مع أوضاعهم الصعبة والظروف الاقتصادية المتردية ودعمًا وتشجيعًا لمشاريعهم الصغيرة.



وكان رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، استقبل أمس وفدًا ممثلاً عن أصحاب أكشاك الكورنيش، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول تطوير الواجهة البحرية وكورنيش المدينة.



وأكد رئيس البلدية خلال اللقاء، حرص البلدية على تحسين الواجهة البحرية لمدينة غزة، والحفاظ على نظافة الشاطئ والكورنيش، وتطوير واقعهما بالتعاون مع مختلف الجهات.



وأوضح أن البلدية تراعي مصلحة أصحاب الأكشاك وتدعمهم في كسب أرزاقهم دون أن يوثر ذلك على دورها في تنظيم الكورنيش وافساح المجال أمام المواطنين للتنزه دون أي عوائق.



من جهته عبر الوفد عن شكره وتقديره لتعاون البلدية معهم، والاستجابة لمطالبهم بوضع ثلاث طاولات لكل كشك بما لا يخل بالمظهر العام ولا يشكل تعديًا على الأماكن المخصصة للمواطنين على كورنيش غزة.



وأكد الوفد التزام أصحاب الأكشاك بأنظمة وقوانين البلدية والحفاظ على الكورنيش والممتلكات العامة، وأكدو الاهتمام بنظافة الكورنيش وتجميله وتحسينه بالتعاون مع طواقم البلدية، ومراعاة ظروف المواطنين المصطافين.

رام الله - دنيا الوطن