"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.
سجلت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة.
وأفادت "الخارجية"، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بتسجيل حالة وفاة جديدة هذا اليوم، في صفوف الجالية في الولايات المتحدة، للمواطن علي محمود شعبان (47 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).
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