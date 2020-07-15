دولي

"الصحة" الإسرائيلية تجري تعديلات على معايير إجراء فحوصات تشخيص (كورونا)

"الصحة" الإسرائيلية تجري تعديلات على معايير إجراء فحوصات تشخيص (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أدخلت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تعديلات على معايير إجراء فحوصات تشخيص فيروس (كورونا).

وأوضحت وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه سيتم فقط فحص كل من لديه الأعراض وهي ارتفاع الحرارة والسعال وصعوبة التنفس أو فقدان حاستي التذوق والشم.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه لم يطرأ تغيير على التعليمات الخاصة بإخضاع أفراد عائلة مريض (كورونا) للفحص والمستخدمين في مؤسسات، تسجل فيها نسبة إصابات عالية مثل دور رعاية المسنين.

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