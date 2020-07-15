قيادي بحماس عن (العربية): لا يشرفنا التعامل مع "قناة صهيونية"

رد القيادي في حركة حماس، حماد الرقب، على الأنباء التي يجري تداولها بشأن مقاطعة الحركة لقناتي "العربية" و"الحدث" السعوديتين.



وقال الرقب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نحن نعتبر قناة العربية قناة صهيونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى وهي لا تلتزم بأدنى مهنية ولا الأخلاقيات وتعمل لتمرير الرواية الصهيونية".



وأضاف الرقب: "نحن في حماس لا ننظر إليها على أساس أنها قناة محترمة والحركة ترى أنه لا يشرفها التعامل مع قناة صهيونية".



وفيما يتعلق بالسماح للصحفيين والإعلاميين العمل مع القناة أو التواصل معها قال الرقب: "نحن تحدث كحماس بأننا لا نرغب على الإطلاق بالتعامل مع قناة تتبنى رواية الأكاذيب عن الشعب الفلسطيبني".



وتابع: "لو أن هذه القناة اعتذرت وتعهدت بعدم العودة لهذا النهج السيء حينها سيكون لكل مقام مقال".



وفي وقت سابق، قالت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية بغزة، قررت منع ظهور أي صحفي على قناتي "العربية" و "الحدث" من القطاع.



وأضافت القناة عبر أخبار عاجلة نشرتها مساء اليوم، أن "الداخلية" بغزة تعاقب أي جهة تقدم خدمات إعلامية للقناتين.



وتابعت: أن "قرار حماس يأتي بعد بث (العربية) خبر هروب أحد قادة الأذرع العسكرية للحركة لإسرائيل".



وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدانت ما وصفتها "حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة (العربية) مع أطراف إعلامية أخرى، مستندة إلى أكاذيب وافتراءات من صناعة الأجهزة الأمنية الصهيونية".



وقالت الحركة في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن تلك الحملة تهدف إلى المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير.



وأكدت أن ما تقوم به قناة (العربية) وغيرها "ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية؛ ما يجعلها تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".



وشددت على أنه "سيبقى شعبنا ومقاومته رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه، وستستمر المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".



خاص دنيا الوطن