لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة شمال القطاع تتلف 20 طناً من "الكيك الفاسد"
رام الله - دنيا الوطن
أتلف طاقم مراقبة الأغذية، الطب الوقائي بوزارة الصحة في شمال القطاع، ما يقارب 20 طناً من الكيك الفاسد الغير صالح للاستهلاك الادمي وذلك بالتعاون مع الاخوة في مباحث التموين وبلدية جباليا ضمن لجنة الرقابة الغذائية في محافظة الشمال.
وتمّ خلال الأيام الماضية وجود بعض العبوات في الأسواق والمحلات التجارية بها علامات فساد واضحة نتيجة إلى سوء التخزين.
ومن جهتها شكرت لجنة الرقابة الغذائية التعاون الكبير من هذه الشركة التي التزمت بجمع الكمية في وقت قياسي، وذلك حفاظاً على صحة المواطن.
أتلف طاقم مراقبة الأغذية، الطب الوقائي بوزارة الصحة في شمال القطاع، ما يقارب 20 طناً من الكيك الفاسد الغير صالح للاستهلاك الادمي وذلك بالتعاون مع الاخوة في مباحث التموين وبلدية جباليا ضمن لجنة الرقابة الغذائية في محافظة الشمال.
وتمّ خلال الأيام الماضية وجود بعض العبوات في الأسواق والمحلات التجارية بها علامات فساد واضحة نتيجة إلى سوء التخزين.
وبعد استدعاء التاجر المستورد، قام بجمع جميع الكميات الموجودة في الأسواق بناءً على طلب من لجنة الرقابة الغذائية.
ومن جهتها شكرت لجنة الرقابة الغذائية التعاون الكبير من هذه الشركة التي التزمت بجمع الكمية في وقت قياسي، وذلك حفاظاً على صحة المواطن.
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