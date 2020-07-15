عاجل

  • "الخارجية": تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية

  • حماد الرقب: حركة حماس ترى أنه لا يشرفها التعامل مع "قناة صهيونية"

  • حماد الرقب: نحن في حماس لا ننظر إلى قناة العربية على أساس أنها محترمة

  • حماد الرقب: قناة العربية لا تلتزم بأدنى مهنية ولا الأخلاقيات وتعمل لتمرير "الرواية الصهيونية"

  • حماد الرقب: نحن نعتبر قناة العربية قناة صهيونية بكل ما تحمله الكلمة من معنى

شؤون فلسطينية

جامعة الدول العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية بالجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى

جامعة الدول العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية بالجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى
جامعة الدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، بضرورة مساءلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي وإيفاد بعثة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الممنهجة المتواصلة ضد الأسرى الفلسطينيين.

يأتي ذلك في ظل استمرار تفشي وباء (كورونا) وما ترتبه قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان من اعتبارات وتدابير ومتطلبات.

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة  بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم، من خطورة هذه الأوضاع وتداعياتها التي قد تحول السجون الاسرائيلية الى مقابر جماعية ما لم يتم تدارك الأمر بالسرعة القصوى التي تمليها الظروف المستجدة، وامتثال الاحتلال لمبادئ وقواعد القانون الدولي في حالات انتشار الأوبئة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وحمل الأمين العام المساعد، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وأرواح الاسرى الفلسطينيين المهددة بالخطر الشديد جراء سياساتها وممارساتها المتعمدة التي تسببت في استشهاد عشرات الأسرى وآخرهم الشهيد سعدي الغرابلي، مشيرا الى إنه في ظل تفاقم خطورة أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال جراء انتشار هذا الوباء حيث تأكد إصابة الأسير الفلسطيني كمال أبو عمر، الذي يعاني من سرطان الحنجرة ومن ظروف صحية خطيرة جراء الاهمال الطبي المتعمد، اضافة إلى إصابة عدد من السجانين.

وقال أبو علي، إن الاحتلال ما زال يضرب بالمبادئ والقواعد عرض الحائط ممعنا في ممارساته واجراءاته دون اتخاذ التدابير اللازمة في ظل الوباء والمعاناة الشديدة التي يعانيها الأسرى، وخاصة المرضى وكبار السن منهم الذين يربو عددهم عن 700 أسير، والذين توجب القواعد القانونية والمواثيق الدولية إطلاق سراحهم، كما توجب توفير الرعاية الطبية واتخاذ التدابير الوقائية الكافية، مطالبا المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى المرضى، وكبار السن، والأطفال والنساء وعلى نحو فوري الأسير كمال أبو عمر.

أخبار ذات صلة

&#34;التربية&#34; تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

"التربية" تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

&#34;الخارجية&#34;: وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

"الخارجية": وفاة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف الجالية الفلسطينية بالولايات المتحدة

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب &#34;وادي الفارعة&#34;

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب "وادي الفارعة"

قيادي بحماس عن (العربية): لا يشرفنا التعامل مع &#34;قناة صهيونية&#34;

قيادي بحماس عن (العربية): لا يشرفنا التعامل مع "قناة صهيونية"

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة شمال القطاع تتلف 20 طناً من &#34;الكيك الفاسد&#34;

لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة شمال القطاع تتلف 20 طناً من "الكيك الفاسد"

هيئة الأسرى: إجراء فحص (كورونا) لجميع أسرى قسم (2) بجلبوع وجميعها سلبية

هيئة الأسرى: إجراء فحص (كورونا) لجميع أسرى قسم (2) بجلبوع وجميعها سلبية

محافظة نابلس تستضيف اجتماعاً لمحافظي الشمال ووزارة الصحة لبحث ملف (كورونا)

محافظة نابلس تستضيف اجتماعاً لمحافظي الشمال ووزارة الصحة لبحث ملف (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

&#34;التربية&#34; تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

"التربية" تفتح المجال لمراجعة بيانات المتقدمين بطلبات التوظيف

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب &#34;وادي الفارعة&#34;

محافظ طوباس: 98 عينة قيد الفحص ضمن الخارطة الوبائية لمصاب "وادي الفارعة"

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

يهودا غليك يقود المستوطنين باقتحام الاقصى ودعوات لتهويد مصلى باب الرحمة

لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة شمال القطاع تتلف 20 طناً من &#34;الكيك الفاسد&#34;

لجنة الرقابة الغذائية بمحافظة شمال القطاع تتلف 20 طناً من "الكيك الفاسد"

هيئة الأسرى: إجراء فحص (كورونا) لجميع أسرى قسم (2) بجلبوع وجميعها سلبية

هيئة الأسرى: إجراء فحص (كورونا) لجميع أسرى قسم (2) بجلبوع وجميعها سلبية

جامعة الدول العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية بالجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى

جامعة الدول العربية تطالب بإيفاد بعثة تحقيق دولية بالجرائم الإسرائيلية ضد الأسرى

محافظة نابلس تستضيف اجتماعاً لمحافظي الشمال ووزارة الصحة لبحث ملف (كورونا)

محافظة نابلس تستضيف اجتماعاً لمحافظي الشمال ووزارة الصحة لبحث ملف (كورونا)

محافظ الخليل يبحث مع مدير &#34;الصحة العالمية&#34; بفلسطين دور المحافظة بمواجهة (كورونا)

محافظ الخليل يبحث مع مدير "الصحة العالمية" بفلسطين دور المحافظة بمواجهة (كورونا)

منوعات

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: &#34;كلب فلوس&#34;

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس"

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: &#34;أحبك ولن أسمح بالمهزلة&#34;

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: "أحبك ولن أسمح بالمهزلة"

إسرائيل تطلق اسم &#34;أم كلثوم&#34; على أحد الشوارع.. والمصريون: &#34;ناقص تقول السيسي رئيسي&#34;

إسرائيل تطلق اسم "أم كلثوم" على أحد الشوارع.. والمصريون: "ناقص تقول السيسي رئيسي"

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

عربي

السعودية تدرج شركات وشخصيات على لائحة تمويل الإرهاب

السعودية تدرج شركات وشخصيات على لائحة تمويل الإرهاب

محكمة بحرينية تؤيد عقوبة الإعدام بحق ناشطيْن متهميْن بقتل شرطي عام 2014

محكمة بحرينية تؤيد عقوبة الإعدام بحق ناشطيْن متهميْن بقتل شرطي عام 2014

حزب النهضة الإسلامي يقرر سحب الثقة من الحكومة التونسية

حزب النهضة الإسلامي يقرر سحب الثقة من الحكومة التونسية

الإمارات تؤجل إطلاق &#34;مسبار الأمل&#34; للمرة الثانية.. لهذا السبب

الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمرة الثانية.. لهذا السبب