محافظة نابلس تستضيف اجتماعاً لمحافظي الشمال ووزارة الصحة لبحث ملف (كورونا)

استضافت محافظة نابلس اليوم الأربعاء في مقر المحافظة اجتماعاً ضم محافظي المحافظات الشمالية.





والمحافظون هم محافظ نابلس، اللواء إبراهيم رمضان، ومحافظ طولكرم، عصام أبو بكر، ومحافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، ومحافظ قلقيلية، اللواء رافع رواجبة ومحافظ طوباس، اللواء يونس العاصي، وممثل محافظ سلفيت محمود صالح ووزيرة الصحة الفلسطينية د. مي كيلة.





جاء ذلك لبحث مستجدات انتشار فيروس (كورونا) ووضع التدابير الاحترازية اللازمة والمستمرة للعمل بما يضمن صحة وسلامة المواطنين بالدرجة الأولى، وآليات العمل التي يمكن أن تكون خلال الفترات القادمة.











رام الله - دنيا الوطن