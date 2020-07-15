محافظ الخليل يبحث مع مدير "الصحة العالمية" بفلسطين دور المحافظة بمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنبحث محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين، جيرالد روكنشوب اليوم الأربعاء في دار المحافظة، آخر تطورات الحالة الوبائية في محافظة الخليل ودور المحافظة في مواجهة فيروس (كورونا).ووضع البكري روكنشوب في صورة كافة الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الفيروس في المحافظة، مؤكداً أنه ومنذ تسجيل أول إصابة تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية بالتشاور والتنسيق الكامل مع مديرية الصحة.من جانبه شكر مدير عام الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة د.مصطفى القواسمي منظمة الصحة العالمية على جهودها المبذولة للحد من انتشار الفيروس في فلسطين، مؤكداً على الاستعداد للتعاون مع المنظمة لمتابعة الحالة الصحية في المحافظة.بدوره أشاد روكنشوب بجهود وزارة الصحة المبذولة لمكافحة الفيروس مؤكداً على الوقوف الى جانب احتياجات المحافظة لمكافحة هذه الجائحة او الآثار المترتبة عليها.وفي نهاية اللقاء توجه البكري والسيد روكنشوب والوفد المرافق الى مدينة حلحول لزيارة مشفى الرئيس محمود عباس الحكومي، للإطلاع على أعمال بناء وتجهيز المستشفى الذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين في شمال الخليل ويُحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة.