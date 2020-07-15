محكمة بحرينية تؤيد عقوبة الإعدام بحق ناشطيْن متهميْن بقتل شرطي عام 2014





وصدرت أيضا أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.



وفي بيان تفصيلات الواقعة ذكر المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام أن المحكوم عليهم "كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة... مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة".



وكانت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية وهو جماعة حقوقية مقرها بريطانيا، قالا إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة وواجها الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى.



رام الله - دنيا الوطنأيدت محكمة بحرينية، عقوبة الإعدام بحق اثنين من النشطاء متهمين بقتل شرطي في تفجير عبوة ناسفة عام 2014.والناشطان هما محمد رمضان وحسين موسى، حيث خسرا آخر فرصة للطعن على الحكم، الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في كانون الأول/ديسمبر 2014، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).وكانت قوات الأمن ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان، الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير إلى الشمال الشرقي من العاصمة المنامة.