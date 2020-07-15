سلفيت: قرار بإغلاق قرية "رافات" إغلاقاً تاماً بعد تسجيل سبع إصابات جديدة





وعقب تسجيل هذه الإصابات الجديدة، قررت محافظة سلفيت إغلاق قرية "رافات" إغلاقاً تاماً، ويحظر الخروج منها أو الدخول إليها وتقوم لجنة الطوارئ بترتيب كافة الأمور مع الأجهزة الأمنية، وتوفير ما يلزم أهل القرية خلال فترة الإغلاق.



وشددت على أن على كافة المصابين الذين لم تظهر عليهم الأعراض الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج نهائيًا والإبقاء على حالة التواصل مع الطب الوقائي.



كما أكدت المحافظة تحديد خارطة المخالطين للمصابين من أجل فحصهم في الوقت المناسب مع ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي.





كما شددت على عدم خروج بقية أبناء القرية من المنازل حاليا ولحين خروج نتائج فحوصات المخالطين والاتصال مع لجنة الطوارئ في حالة احتياج أي شيء ضروري.

وأضافت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): أن الحالات السبع جاءت كلها في إطار عائلة، بعد مخالطة امرأة مصابه تسكن "دير أبو مشعل" وتعمل في سجن بيتونيا التابع للشرطة، وجاءت لزيارة أهلها في "رافات".