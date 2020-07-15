طالبة متفوقة من غزة تناشد الرئيس محمود عباس بمساعدتها لمواصلة مسيرتها التعليمية

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رام الله - دنيا الوطن

ناشدت طالبة متفوقة من مدينة غزة، حاصلة على درجة 92% في الفرع العلمي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لمساعدتها في مواصلة مسيرتها التعليمية.



وترغب الطالبة المتفوقة، في دراسة طب الاسنان في جامعة الازهر، ولكن بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، حالت دون تمكنها من التسجيل في الجامعة.



علما بأن والدها يعمل سائقاً، وبسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لم تمكنه من توفير الرسوم الجامعة.



وقالت الطالبة: "أناشد الرئيس محمود عباس، بمساعدتي في استكمال مسيرتي التعليمية، حيث أنني واصلت الليل بالنهار في الدراسة، وحصلت على هذه الدرجة، ولكن لم اتمكن من التسجيل في الجامعة بتخصص طب الأسنان بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة.



للتواصل مع الطالبة على الرقم: 0599790340