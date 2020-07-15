حزب النهضة الإسلامي يقرر سحب الثقة من الحكومة التونسية

قرر حزب (النهضة) الإسلامي، سحب الثقة من الحكومة التونسية، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.





وقال عماد الخميري، القيادي بالحزب: إن "مجلس الشورى تبنى خيار سحب الثقة من رئيس الحكومة وكلف رئيس الحزب بمتابعة تنفيذ الخيار"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





وتفجرت الأزمة بسبب الخلاف مع رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ الذي يقول الحزب إنه فقد مصداقيته بسبب شبهة تضارب مصالح.



ويحتاج حزب النهضة الذي له 54 نائبا، ما لايقل عن 109 أصوات في البرلمان لسحب الثقة وهو ما يسعى للحصول عليه مع حليفيه في البرلمان ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.



وكان الفخفاخ قال يوم الإثنين إنه سيجري تعديلا وزاريا في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا وذلك في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.



رام الله - دنيا الوطن