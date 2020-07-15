تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قلقيلية



وأضاف في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات في المحافظة إلى 32 إصابة.





وطالب رواجبة كافة المخالطين بالالتزام بالحجر المنزلي، وعدم الخروج من المنزل حفاظاً على صحتهم ومنعاً لتفشي الفيروس، وحتى تتمكن طواقم وزارة الصحة من تحديد الخريطة الوبائية للمخالطين.





رام الله - دنيا الوطنأكد محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في مدينة قلقيلية من المخالطين الذين تم سحب عينات منهم يوم أمس.