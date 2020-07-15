الحكومة الإسرائيلية تصادق على خطة اقتصادية لدعم الطبقات الضعيفة





وكانت (كنيست) قد أقرت أمس هذه الخطة بالقراءة الأولى.، ومن المقرر أن يطرح رئيس اللجنة، موشيه غفني اليوم مشروع قانون الخطة الاقتصادية على (كنيست)، للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.



في المقابل، تلقى مكتب الاستخدام والتشغيل منذ أمس نحو3300 طلب عمل جديد مما يشكل ضعفيْ عدد العائدين إلى سوق العمل.





وبحسب البيانات فان عدد العاطلين يقارب 800 ألف، بينهم 575 ألفا أخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، وتبلغ نسبة البطالة 21%.





رام الله - دنيا الوطنصادقت لجنة المالية البرلمانية في إسرائيل بعد ظهر اليوم الأربعاء، على بند في خطة المساعدة الحكومية والذي ينص على توظيف 700 مليون شيكل لدعم الطبقات الضعيفة في ظل الجائحة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).