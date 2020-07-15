شؤون فلسطينية

قناة (العربية): داخلية غزة قررت منع ظهور أي صحفي على "العربية" و"الحدث"

قناة (العربية): داخلية غزة قررت منع ظهور أي صحفي على "العربية" و"الحدث"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية) اليوم الأربعاء، إن وزارة الداخلية بغزة، قررت منع ظهور أي صحفي على قناتي "العربية" و "الحدث" من القطاع.

وأضافت القناة عبر أخبار عاجلة نشرتها مساء اليوم، أن "الداخلية" بغزة تعاقب أي جهة تقدم خدمات إعلامية للقناتين.

وتابعت: أن "قرار حماس يأتي بعد بث (العربية) خبر هروب أحد قادة الأذرع العسكرية للحركة لإسرائيل".

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أدانت ما وصفتها "حملة التضليل والتشويه التي تقودها قناة (العربية) مع أطراف إعلامية أخرى، مستندة إلى أكاذيب وافتراءات من صناعة الأجهزة الأمنية الصهيونية".

وقالت الحركة في بيان صحفي يوم الثلاثاء، إن تلك الحملة تهدف إلى المس بمقاومة الشعب الفلسطيني وثقته بمشروع المقاومة والتحرير.

وأكدت أن ما تقوم به قناة (العربية) وغيرها "ينسجم تماما مع سياسات الاحتلال الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية؛ ما يجعلها تقف مع الاحتلال صفاً واحداً ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات".

وشددت على أنه "سيبقى شعبنا ومقاومته رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني وحلفائه، وستستمر المقاومة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين".

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