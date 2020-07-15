الرئيس عباس: لن ندخر جهداً لحماية القدس وأهلها ولن نسمح لأحد بالعبث بأملاكها

قال الرئيس محمود عباس اليوم الأربعاء، "إنه ورغم مواجهتنا لجائحة (كورونا)، لن ندخر جهداً لحماية مدينة القدس والمقدسيين، وسنعمل كل ما هو ممكن لدعمها، والحفاظ عليها، ولن نسمح لأحد ان يعبث بأملاكها".



جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه خلال اجتماع اللجنة العليا للقدس الذي ترأسه نيابة عنه رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله.



وشدد الرئيس عباس على "ضرورة تكاتف الجميع، في مواجهة جائحة كورونا، والوقوف صفا واحدا امام ما تتعرض له قضيتنا من مؤامرات تستهدف مشروعنا الوطني، من خلال مخطط الضم الإسرائيلي، وتهويد المدينة المقدسة".



وبحثت اللجنة سبل مواصلة دعم المدينة المقدسة وأهلها، وعلى راس ذلك العمل على دفع مبالغ مالية لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة جراء ازمة كورونا التي أثرت على الحركة التجارية في المدينة، وللمستشفيات، لاستمرار عملها، وتشكيل لجنة لبحث بعض القضايا الخاصة بمستشفى المقاصد، وسبل حماية التعليم والمؤسسات الوطنية في المدينة.



وقال رئيس الوزراء: "سنبقى أوفياء للمدينة المقدسة وسنحافظ على الرواية الإسلامية المسيحية فيها، وندعو أبناء شعبنا كافة الى التعاون والتكامل لمواجهة الاخطار التي يتعرض لها شعبنا وقضيتنا، على كافة الأصعدة".









رام الله - دنيا الوطن