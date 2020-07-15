حصل على 98.7 بدون ضوء "ليدات".. أبو مسامح يُناشد الرئيس تحقيق حلمه بدراسة الطب



يقول أبو مسامح لـ"دنيا الوطن": " أنهيت دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 بالرغم من الظروف المادية القاهرة ومن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم سكان قطاع غزة، وكان أملي الكبير أن أحصل على معدل يمكنني من الترتيب على الوطن أو القطاع للحصول على منحة دراسية تساعدني في اكمال دراستي الجامعية".



وتابع: "أوضاعنا المادية لا تسمح بأن أقوم بالالتحاق بجامعات الوطن، لكن فور إعلان النتائج علمت أنني لم أقم بالحصول على المنحة وأيقنت أن الطريق لتحقيق حلمي لن تكون سهلة ولكن قدر الله وما شاء فعل".



واستطرد أبو مسامح: "منذ طفولتي وأنا أحلم بدراسة الطب نظراً لإنسانية هذه المهنة ولخدمة بلادي ووطني، وكان ذلك أيضا حلماً لوالدي المريض الذي كان يرى أنني يجب أن أكون طبيباً ، لربما نفعته يوماً ما في مرضه والاهتمام به، ولكن لم أكن أعلم أن أوضاعي المعيشية الصعبة ستقف حائطاً أمام أحلامي ورغباتي".



وأكد أبو مسامح أنه لم يحصل على هذا المعدل بسهولة، وقال: "هذا المعدل الذي حصلت عليه لم يكن بالأمر السهل، فقد سهرت الليالي ودرست دون كلل أو ملل للحصول على هذا المعدل، ورغم الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها عائلتي إلا أنني لم أتخل عن هدفي وحلمي في التفوق والنجاح وأن أصبح طبيباً".



وشرح أبو مسامح ظروف دراسته بالتفصيل: "لقد واجهت صعوبات في هذه السنة من أوضاع معيشية صعبة جداً، حيث أنني لم أكن أتلقى أي دروس خارجية نظراً لعدم قدرة عائلتي على تغطية الدروس وقمت بالاعتماد على نفسي من هذه الناحية، وبذلت جهداً مضاعفاً لكي أبقى متابعاً لجميع الأسئلة والأفكار الجديدة وكانت دراستي تتأثر بشكل كبير بانقطاع التيار الكهربائي ولكن ذلك لم يمنعني وقمت باكمال دراستي على ضوء الجوال حيث أن وضعنا الاقتصادي الصعب لا يسمح لنا بشراء البطاريات أو اللدات".



وتابع: "رغم ذلك، فور إعلان النتائج، ذهبت لحجز مقعد في كلية الطب وكلي أمل أن أجد منحة دراسية من أحد الجمعيات الخيرية أو أن تكفلني واحدة من المؤسسات خلال هذه العملية".



وأضاف:"بحمد الله تم قبولي ولكن للأسف والدي لا يستطيع دفع الرسوم الدراسية وقد لا أتمكن من الالتحاق بالجامعات واكمال مسيرتي التعليمية، وتحقيق حلمي وحلم عائلتي في الالتحاق بكلية الطب البشري جامعة الأزهر غزة ، نظراً أن آخر موعد لدفع رسوم الفصل الأول هي يوم السبت 18/7/2020.



ووجه أبو مسامح رسالته قائلاً: "أناشد جميع الجهات القادرة على مساعدتي في تحقيق حلمي على مد يد العون لي من السيد الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وجميع مؤسسات الخير، أهيب بكم لمساعدتي للحصول على منحة دراسية للالتحاق بكلية الطب وتحقيق حلمي وحلم عائلتي لأخدم وطني وأبناء شعبي، وكلي أمل بالله ويقين بأن تصل رسالتي هذه لكل قلب حنون وأن يساعدني في توفير منحة دراسية وأن يسخر الله لي من يساعدني في تحقيق حلمي".



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رام الله - دنيا الوطنوجه الطالب أحمد صلاح عبد الله ابو مسامح من المحافظة الوسطى مخيم المغازي والحاصل على معدل 98,7 الفرع العلمي، مناشدة للرئيس وجميع الجهات المعنية، بمساعدته على استكمال دراسته.