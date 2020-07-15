الإمارات تؤجل إطلاق "مسبار الأمل" للمرة الثانية.. لهذا السبب





وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها الإمارات إرسال المسبار، فقد كان من المقرر أن يقلع المسبار من مركز تانيغاشيما باستخدام منصّة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في 15 تموز/ يوليو الساعة 00,51 بتوقيت الإمارات (14 يوليو الساعة 20,51 ت غ). وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها الإمارات إرسال المسبار، فقد كان من المقرر أن يقلع المسبار من مركز تانيغاشيما باستخدام منصّة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في 15 تموز/ يوليو الساعة 00,51 بتوقيت الإمارات (14 يوليو الساعة 20,51 ت غ).

رام الله - دنيا الوطنقررت الإمارات، تأجيل إطلاق "مسبار الأمل"، أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ، من 17 تموز/ يوليو إلى موعد جديد في الشهر الجاري، ستعلن عنه خلال الـ 24 ساعة القادمة.وأعلنت وكالة ‎الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون والتشاور مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، وفق ما نقلته (الحرة) أنه نظراً لاستمرار اضطراب وعدم استقرار الأحوال الجوية في جزيرة تانيغاشيما اليابانية، مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل "مسبار الأمل" تأجل موعد الإطلاق.