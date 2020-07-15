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الإمارات تُسجّل (صفر) وفيات بـ (كورونا) بآخر 24 ساعة

الإمارات تُسجّل (صفر) وفيات بـ (كورونا) بآخر 24 ساعة
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، عدم تسجيل أي حالات وفاة جراء فيروس (كورونا) في البلاد خلال آخر 24 ساعة.

وأشاد بن زايد بالجهود التي بذلها القطاع الصحي في البلاد؛ للحد من تفشي فيروس (كورونا) المسبب لمرض (كوفيد- 19).

وقال في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "بفضل الله وتوفيقه، ثم بجهود خط الدفاع الأول وتفانيهم، وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، نعلن عدم تسجيل حالات وفاة بسبب (كوفيد- 19) في دولة الإمارات، خلال آخر 24 ساعة، هذه نتيجة مبشرة لنا جميعاً، التحدي مستمر، ونحن بحاجة إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية".

وبلغ إجمالي الإصابات بـ (كورونا) في الإمارات 55 573 حالة إصابة، توفي منهم 335 شخصاً.

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