محافظ طوباس يُقرر إغلاق وادي الفارعة لتتبع الخريطة الوبائية لمصاب بـ (كورونا)

محافظ طوباس يونس العاصي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ طوباس، يونس العاصي، اليوم الأربعاء، إغلاق منطقة وادي الفارعة لمدة 24 ساعة، بعد ظهور إصابة أحد المواطنين بفيروس (كورونا)، وذلك لتتبع الخريطة الوبائية.



ويشمل الإغلاق المحال التجارية، ومنطقة المصاب، والمسجدين، بالإضافة إلى الطرق الفرعية داخل وادي الفارعة، والطرق الفرعية المؤدية إلى قريتي ياصيد وطلوزة.