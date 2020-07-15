الشرطة بغزة: البحث متواصل عن قتلة القيق

قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بغزة، أيمن البطنيجي، اليوم الأربعاء: إن الجهود لازالت مستمرة؛ للبحث عن مطلوبين للعدالة، المتهمين في مقتل العقيد جبر القيق.





وبين البطنيجي في تصريحات صحفية، أن الشرطة والأجهزة الأمنية لا زالت تعمل على مدار الساعة، للوصول إلى المطلوبين وفرض حالة الأمن في قطاع غزة.





وأكد أن هناك انتشاراً مكثفا للأجهزة الأمنية، من خلال الحواجز المنتشرة على مفترقات المدن والطرق، تهدف إلى فرض الأمن والوصول إلى المجرمين، ومنع تكرار هكذا حوادث.





وشدد على أن مثل هذه الجرائم دخيلة على المجتمع الفلسطيني، مبيناً أن إجراءات الداخلية مشددة في ملاحقة كل من ساعد في هذه الجريمة.

رام الله - دنيا الوطن