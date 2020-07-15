شؤون فلسطينية

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني وشركاؤها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، اليوم الأربعاء، منشأتين صناعية وتجارية مخالفتين للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس (كورونا).

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإغلاق جاء في أعقاب تنفيذ الطواقم 27 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات، شملت 594 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف ما يقارب 20 طن مواد غذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى إخطار 8 محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.

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