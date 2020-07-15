الخارجية الصينية: وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ اليوم (الإثنين) عن وصول اثنين من خبراء منظمة الصحة العالمية إلى الصين للتعاون في إجراء أبحاث حول منشأ مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وخلال مؤتمر صحفي، صرحت هوا بأنه بعد مشاورات جرت بين الجانبين، وافقت الحكومة الصينية على أن ترسل منظمة الصحة العالمية خبراء إلى بكين لتبادل الأفكار مع نظرائهم الصينيين حول التعاون العلمي فى تعقب منشأ المرض.



وشددت هوا على أن التوافقات الأساسية بين الصين ومنظمة الصحة العالمية تكمن في أن تتبع منشأ الفيروس، قضية علمية ينبغي أن تُدرس من جانب العلماء من خلال البحث والتعاون الدوليين في جميع أنحاء العالم.



وقالت المتحدثة إن منظمة الصحة العالمية ترى أيضا أن تتبع منشأ الفيروس عملية مستمرة ربما تتعلق بالعديد من البلدان والمواقع، حيث تعتزم منظمة الصحة العالمية القيام برحلات مماثلة إلى بلدان ومناطق أخرى في ضوء الحاجة الفعلية لذلك.