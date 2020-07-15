فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للبكالوريوس للأسرى في القدس المفتوحة





وطالبت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أهالي وذوي الأسرى، الذين لديهم الرغبة في تسجيل أبنائهم، التوجه لمديرياتها في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية؛ لتعبئة الطلبات وتسليم المرفقات.



وأكدت الهيئة أن على كل أسير يريد الالتحاق بالجامعة، وتنطبق عليه الشروط، إحضار المرفقات على النحو التالي:



أولاً: شهادة الميلاد الأصلية أو مصدقة من الداخلية، أما أسرى القدس، تسليم شهادة الميلاد المترجمة والمصدقة من مديرية الصحة في ضواحي القدس.



ثانياً: شهادة الثانوية العامة الأصلية أو صورة مصدقة من وزارة التربية والتعليم.



ثالثاً: شهادة الصليب الأحمر الأصلية أو صورة مصدقة.



رابعاً: ثلاث صور شخصية (إن توفرت).



خامساً: عند تعبئة الطلب، يجب التأكد من اختيار التخصص، وفقاً لرغبة الأسير، نظراً لصعوبة التغيير فيما بعد.



سادساً: شروط قبول أو رفض طلب الأسير محكوم بالفترة الفعلية التي أمضاها داخل الأسر، بحيث لا تقل عن ثلاث سنوات، والفترة المتبقية للإفراج عنه لا تقل عن ثمانية أشهر.



سابعاً: أن يكون الأسير في إحدى السجون التالية (النقب- جلبوع- ريمون- عسقلان- نفحة- ايشل).



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للتعليم الجامعي لدرجة البكالوريوس للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، للفصل الأول من العام الدراسي 2020/2021 بجامعة القدس المفتوحة، وذلك اعتباراً من 18-29 تموز الجاري.