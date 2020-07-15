التنمية بغزة: حريصون على تطبيق اتفاق 2019 مع الوزارة برام الله لخدمة الشرائح المهمشة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأربعاء، أن الوزارة حريصة على تنفيذ وتطبيق الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مع الوزارة برام الله، في كانون الأول/ ديسمبر من العام 2019، باعتباره يشكل أرضية وبيئة مناسبة للعمل المشترك، وخدمة الشرائح الضعيفة والمهمشة.





وأضافت التنمية بغزة، بتصريح صحفي: "نحن ندعم الجهود التي يبذلها الوزير أحمد المجدلاني في تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية في تكامل العمل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي تقديم الخدمات لأهالي قطاع غزة، ودعم الحالات الفقيرة والمهمشة".

رام الله - دنيا الوطن