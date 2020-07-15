مصر: قرار بتعويض المتضررين من الحريق الضخم على طريق مصر- اسماعيلية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، اللواء إبراهيم عوض: إن وزارة البترول المصرية، ستعوض المتضررين نتيجة حريق "مصر- إسماعيلية" الهائل، الذي وقع أمس الثلاثاء.



وأضاف عوض لصحيفة (الوطن) المصرية، أن وزارة البترول تجري أعمال الإصلاح لخط البترول بواسطة شركاتها، لافتاً إلى أن حالات الإصابات بين المواطنين جراء الحريق، التي وصلت إلى 17 حالة، وتفحم نحو 31 سيارة، سيتم تعويضهم من قبل وزارة البترول، حسبما أعلن متحدث باسم وزارة البترول.



وأشار عوض إلى أن معاودة تشغيل الطريق، الذي شهد أمس الحريق بكامل طاقته، والإعلان أنه آمن تماماً، هو أمر يعود لوزارة البترول.



وكان قد شب، يوم أمس الثلاثاء، حريق ضخم، نتيجة كسر ماسورة بترول في موقف العاشر بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي، بنطاق دائرة قسم شرطة السلام، مما أدى إلى إصابة 17 شخصاً وتفحم 31 سيارة.