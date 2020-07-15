الأولى على مدرستها بمعدل 98%.. شروق حرارة تُناشد الرئيس تحقيق حلمها بدراسة الطب

الطالبة شروق علي حسن حرارة

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت الطالبة المتفوقة، شروق علي حسن حرارة، مناشدة للرئيس محمود عباس لمساعدتها على استكمال رحلتها التعليمية.



وحازت شروق على المرتبة الأولى على مدرسة دلال المغربي الفرع العلمي بمعدل 98 ، وهي من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة ، وحافظة المصحف كاملاً، لكن ظروفها المادية صعبة جدا جدا.



تحدت شروق كل الظروف الصعبة التي تمر بها هي وأسرتها، وشكلت نموذج يفخر به الجميع، وترغب بدراسة الطب.



لذلك وجهت مناشدة للرئيس عباس، أن يقف مع أبنائه وبناته في قطاع غزة، ويقدم لها يد المساعدة بمنحة لدراسة الطب البشري داخل القطاع.



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