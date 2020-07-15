صندوق قطر للتنمية يُقدم منحاً دراسية لـ 920 طالباً وطالبة من جامعة بيرزيت

ضمن اتفاقية المنح الدراسية الموقعة بين جامعة بيرزيت وصندوق قطر للتنمية، استفاد 920 طالبة وطالباً خلال العام الدراسي 2019-2020 من منح دراسية غطت كامل التكاليف الأكاديمية.





ساهمت هذه المنحة بشكل كبير في تخفيف العبء المالي على كاهل الطلبة وأسرهم، خصوصاً الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية ضاغطة. وللمنح الدراسية أثر طويل الأمد وذلك من خلال مساعدة الطلبة على استكمال دراستهم الجامعية، والتي تؤهلهم للانخراط في المسيرة المهنية التي توفر الدخل الدائم لهم ولعائلاتهم. وهذا ما عبرت عنه طالبة القانون في الجامعة نعمة موسى المستفيدة من منحة صندوق قطر للتنمية.





وأضافت: "أتقدم بالشكر لصندوق قطر للتنمية على تقديمهم هذه المنحة التي ساعدتني وساعدت الكثير من طلبة جامعة بيرزيت، وسهلت إكمال مسيرتنا الجامعية، حيث اضطررت مسبقاً لتأجيل فصل دراسي والتأخر عن زملائي بسبب العوائق المادية التي واجهتها عائلتي. لذا، فقد كانت المنحة، ولا تزال، مصدر اطمئنان لعدم التأخر والتأجيل مرة أخرى مستقبلاً".





تعتبر دولة قطر من أكبر الداعمين لقطاع التعليم في فلسطين، بالإضافة إلى دعم برنامج المنح الدراسية، قدمت دعماً بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار أمريكي لتطوير البنية التحتية في جامعة بيرزيت.





رام الله - دنيا الوطنوتمتد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2018 لخمس سنوات، وتنص على توفير منح دراسية لطلبة جامعة بيرزيت باختلاف تخصصاتهم. تبلغ قيمة الاتفاقية 10 ملايين دولار أمريكي.في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، تم استقبال أعداد كبيرة من طلبات الحصول على منح ومساعدات مالية، وعليه، تواصل الجامعة عملها على استقطاب أكبر عدد ممكن من المنح، ما سيساهم في بناء مستقبل أفضل لهم ولعائلاتهم وللمجتمع.