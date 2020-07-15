شؤون فلسطينية

الاحتلال يستدعي المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق
رام الله - دنيا الوطن
استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، المرابطتين المقدسيتين، خديجة خويص، وهنادي الحلواني للتحقيق معهما.

وأفادت مصادر مقدسية، أن مخابرات الاحتلال، أبلغت المعلمة المقدسية هنادي حلواني، بقرار منعها من مغادرة مدينة القدس المحتلة.

يشار إلى أن خويص والحلواني من "مرابطات الأقصى"، يرابطن منذ سنوات في المسجد الأقصى، وعند أبوابه، وتعرضن للإبعاد عن الأقصى والمدينة المقدسة لمرات كثيرة، كما تعرضن للاعتقال والاستدعاء.

وتقول خويص: "نحن نساء ندافع عن الأقصى، ونسجّل حضوراً فيه خلال اقتحامات المستوطنين، من ضمن حلقات تعليمية على مصاطبه".
 
وكتبت عقب قرار استدعائها: "استدعاء جديد، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا".

وقدمت النساء المقدسيات والفلسطينيات تضحيات كثيرة، وكنّ في السنوات الأخيرة، خطّ الدفاع الأول عن المسجد الأقصى، وأعقن المشاريع التهويدية في الأقصى.

وعامل الاحتلال المرابطات في المسجد الأقصى، وعند أبوابه كالرجال، إذ اعتدى عليهنّ بالضرب والسحل.

كذلك اقتحم منازلهنّ، وعمد إلى استدعائهنّ للتحقيق من ضمن إجراءات أخرى، بهدف ثنيهنّ عن المرابطة هناك.

ويلاحق الاحتلال المعلمات والطالبات في مصاطب العلم بالمسجد الأقصى، بالإضافة للمرابطات، في استهداف واضح لهذه الشريحة التي باتت تشكل قدوة للفتيات، وبالتالي يسعى الاحتلال لضرب الفكر والثقافة التي تنشرها هؤلاء المرابطات. 

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: الاعتداء على أقسام الأسرى في (عوفر) يعبر عن وحشية الاحتلال وعنجهيته

الديمقراطية: الاعتداء على أقسام الأسرى في (عوفر) يعبر عن وحشية الاحتلال وعنجهيته

مجدلاني: يجب دعم وإنعاش مشاريع التمكين الاقتصادي

مجدلاني: يجب دعم وإنعاش مشاريع التمكين الاقتصادي

محافظ طوباس يُقرر إغلاق وادي الفارعة لتتبع الخريطة الوبائية لمصاب بـ (كورونا)

محافظ طوباس يُقرر إغلاق وادي الفارعة لتتبع الخريطة الوبائية لمصاب بـ (كورونا)

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع

فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للبكالوريوس للأسرى في القدس المفتوحة

فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات للبكالوريوس للأسرى في القدس المفتوحة

الأسير المريض أبو وعر لا يزال محتجزاً في مستشفى &#34;أساف هروفيه&#34;

الأسير المريض أبو وعر لا يزال محتجزاً في مستشفى "أساف هروفيه"

مالية غزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر حزيران

مالية غزة تُعلن موعد صرف حقوق الغير مدني وعسكري عن شهر حزيران

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

مجدلاني: يجب دعم وإنعاش مشاريع التمكين الاقتصادي

مجدلاني: يجب دعم وإنعاش مشاريع التمكين الاقتصادي

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة

الاقتصاد الوطني تغلق منشأتين تجارية وصناعية وتتلف 20 طن سلع تالفة

الأولى على مدرستها بمعدل 98%.. شروق حرارة تُناشد الرئيس تحقيق حلمها بدراسة الطب

الأولى على مدرستها بمعدل 98%.. شروق حرارة تُناشد الرئيس تحقيق حلمها بدراسة الطب

صندوق قطر للتنمية يُقدم منحاً دراسية لـ 920 طالباً وطالبة من جامعة بيرزيت

صندوق قطر للتنمية يُقدم منحاً دراسية لـ 920 طالباً وطالبة من جامعة بيرزيت

الهرفي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي

الهرفي يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي

الاحتلال يستدعي المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

الاحتلال يستدعي المقدسيتين خويص والحلواني للتحقيق

&#34;مدى&#34;: 237 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بالنصف الأول من العام الجاري

"مدى": 237 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بالنصف الأول من العام الجاري

الاقتصاد: 48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تُشغل 800 يد عاملة

الاقتصاد: 48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تُشغل 800 يد عاملة

منوعات

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: &#34;كلب فلوس&#34;

هيفاء وهبي توجه رسالة مجهولة: "كلب فلوس"

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

فيديو يُنشر لأول مرة.. كيف كانت نانسي عجرم لحظة قتل زوجها للسوري محمد الموسى؟

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: &#34;أحبك ولن أسمح بالمهزلة&#34;

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: "أحبك ولن أسمح بالمهزلة"

إسرائيل تطلق اسم &#34;أم كلثوم&#34; على أحد الشوارع.. والمصريون: &#34;ناقص تقول السيسي رئيسي&#34;

إسرائيل تطلق اسم "أم كلثوم" على أحد الشوارع.. والمصريون: "ناقص تقول السيسي رئيسي"

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

عربي

مصر: قرار بتعويض المتضررين من الحريق الضخم على طريق مصر- اسماعيلية

مصر: قرار بتعويض المتضررين من الحريق الضخم على طريق مصر- اسماعيلية

وزير الري المصري لإثيوبيا: الحيوانات لديكم تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان

وزير الري المصري لإثيوبيا: الحيوانات لديكم تستهلك مياهاً أكثر من حصة مصر والسودان

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة