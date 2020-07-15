شؤون فلسطينية

"مدى": 237 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بالنصف الأول من العام الجاري

"مدى": 237 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية بالنصف الأول من العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) تقريره للنصف الأول من العام الجاري 2020 حول أوضاع الحريات الإعلامية في فلسطين، ضمن مشروع "خطوة إلى الأمام نحو تعزيز حرية التعبير في فلسطين" الممول من الاتحاد الأوروبي.

وأظهر التقرير، أن النصف الأول من العام 2020 شهد انخفاضاً في إجمالي عدد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية مقارنة بما كانت عليه خلال ذات الفترة من العام الذي سبقه، خاصة الانتهاكات الفلسطينية، التي انخفضت خلال النصف الأول من 2020 إلى نحو 41% مما كانت عليه في النصف الأول من 2019.

وقد رصد مركز (مدى)  خلال النصف الأول من 2020 ما مجموعه 237 انتهاكاً، ارتكب الاحتلال الاسرائيلي 125 منها فيما ارتكبت شركة (فيسبوك) 64 انتهاكاً، وارتكبت جهات فلسطينية مختلفة في الضفة وقطاع غزة 47 انتهاكاً، علماً أن النصف الأول من العام الذي سبقه (2019) كان شهد ما مجموعه 330 انتهاكاً ارتكبتها الجهات الثلاث المذكورة.

وطالت الاعتداءات التي سجلت خلال النصف الأول من العام 2020، ما مجموعه 130 شخصاً، هم 118 صحفياً و 12 صحفية.

وعزا التقرير التراجع الاجمالي في عدد الانتهاكات، إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي: الهبوط الحاد في عدد الانتهاكات الفلسطينية، وحالة الشلل شبه التام التي سادت الاراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق الذي فرض ضمن اجراءات مكافحة وباء (كورونا)، وتوقف مسيرات العودة السلمية بقطاع غزة التي كانت تشهد بكثير من الأحيان اعتداءات جسيمة ضد وسائل الإعلام والصحفيين من قبل قوات الاحتلال، علماً أن معدل وقوع الانتهاكات الإسرائيلية لم يتراجع بل شهد ارتفاعاً، إذا ما أُخذت فترة الإغلاق بسبب (كورونا) بعين الاعتبار.

وتظهر مقارنة بين نصفي العامين 2019 و 2020 تغييرات كبيرة في خارطة توزيع هذه الانتهاكات، ابرزها تراجع واضح في الانتهاكات الفلسطينية، قابله صعود نسبي بالانتهاكات الاسرائيلية وانتهاكات فيسبوك، حيث ارتفعت حصة الاحتلال الاسرائيلي من مجمل الانتهاكات المسجلة من 45% في النصف الاول الى 53% في النصف الاول من العام 2020 ، كما وارتفعت انتهاكات فيسبوك مما نسبته 20% لتصبح 27% في حين تراجعت الانتهاكات الفلسطينية من 35% الى 20%.


ويشير التقرير إلى ان معظم الاعتداءات الاسرائيلية وقعت في الضفة (121 منها)، وانها جاءت ضمن 11 نوعاً، لكنها تتمحور في جوهرها حول هدف واحد، هو إبعاد وسائل الاعلام عن أماكن الحدث، والتعتيم على ما يجري، وحصر ما يقدم للرأي العام بالرواية الاسرائيلية، لافتا إلى أن الاعتداءات الجسدية بلغت 38 في حين سجلت 47 حادثة منع مباشر للتغطية من قبل قوات الاحتلال.

وبجانب الاحتلال الاسرائيلي، فقد واصلت شركة (فيسبوك) ارتكاب المزيد من الانتهاكات، حيث رصد (مدى) في تقريره نصف السنوي إقدام إدارة (فيسبوك) على إغلاق أو حجب حسابات وصفحات شخصية لـ 64 صحفيا/ة ارتباطاً بما ينشروه من محتوى، دون أن يتلقى معظم هؤلاء تفسيراً أو توضيحاً حول أسباب ذلك.

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