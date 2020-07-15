الاقتصاد: 48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تُشغل 800 يد عاملة

تجارية وصناعية، لعدم التزامها بالاشتراطات الصحية المعمول بها، والتدابير اللازمة، الخاصة بمواجهة فيروس (كورونا).



رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء: إن 48 منشأة صناعية، تعمل على إنتاج الكمامات واللباس الواقي، تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.وبينت الوزارة، أن المنشآت تنتج يومياً نحو 200 ألف كمامة (مكرر وغير مكرر الاستخدام) وتشغل 800 يد عاملة؛ لتلبية احتياج السوق من هذه الأصناف بعد اجتياز الفحص المخبري، الذي يتم في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.ومنحت الحكومة الأفضلية للمنتجات المحلية المتعلقة بمكافحة الفيروس مثل الأدوية والكمامات والمعقمات والألبسة الواقية، ومنحها كامل الأفضلية في المشتريات الحكومية، ما دامت مطابقة للمواصفات، تشجيعاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وشددت الوزارة في بيانها على الالتزام بقواعد السلامة العامة، وهي التباعد الاجتماعي، ولبس الكمامات والقفازات واستخدام المعقمات، وعدم الاكتظاظ، وينصح بعدم خروج كبار السن.وحددت الحكومة الغرامات التي سيتم اتخاذها بحق غير الملتزمين (أفراد، المنشأة أو الشركة أو المحل التجاري أو مقدم والخدمة شركات ووسائل النقل العام) تتراوح قيمة الغرامة من 100 شيكل إلى 500 شيكل بالإضافة إلى الإغلاق.وأغلقت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني وشركائها (الشرطة، الضابطة الجمركية، الصحة، المحافظ)، في مختلف المحافظات 70 محلاً تجارياً، وحررت 70 غرامة مالية لأصحاب منشآت