الاحتلال يُجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار
رام الله - دنيا الوطن
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.
وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس، عمر فقها: إن سلطات الاحتلال، شرعت منذ ساعات الصباح، بعمليات المسح، علماً أنها ليست المرة الأولى، ولكن تمت اليوم على نطاق أوسع، دون معرفة الأسباب.
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.
وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس، عمر فقها: إن سلطات الاحتلال، شرعت منذ ساعات الصباح، بعمليات المسح، علماً أنها ليست المرة الأولى، ولكن تمت اليوم على نطاق أوسع، دون معرفة الأسباب.
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