الاحتلال يُجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بعمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية.



وقال المنسق الميداني لمنطقة الأغوار بمحافظة طوباس، عمر فقها: إن سلطات الاحتلال، شرعت منذ ساعات الصباح، بعمليات المسح، علماً أنها ليست المرة الأولى، ولكن تمت اليوم على نطاق أوسع، دون معرفة الأسباب.