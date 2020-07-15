الصحة: تسجيل 419 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و170 حالة تعافٍ

وكشفت الصحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة عبر (فيسبوك) عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.



وأفادت الصحة، بتسجيل 170 حالة تعافٍ، محافظة بيت لحم 10، محافظة نابلس 20، محافظة الخليل 140.



وحول الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة، كشفت الصحة أن عددهم 17 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.





وأكملت الوزارة: أجرينا 3349 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها،

وعدد الحالات النشطة الكلي: 6619، وعدد حالات التعافي: 1487، عدد حالات الوفاة: 47.



تقسيم الإصابات داخل المحافظات



محافظة القدس (181): مدينة القدس 119، قطنة 1، مخيم قلنديا 13، الرام 11، عناتا 10، كفر عقب 5، العيزرية 11، أبو ديس 6، بيت سوريك 4، العيسوية 1.



محافظة رام الله والبيرة (135): مدينة رام الله 48، مخيم الجلزون 32، دير أبو مشعل 1، بيتونيا 3، الطيرة 1، رمون 1، بيتلو 1، جفنا 1، بيرزيت 2، البيرة 2، نعلين 20، شقبا 1، مخيم دير عمار 22.



محافظة الخليل (50): مدينة الخليل 25، حلحول 3، يطا 8، بني نعيم 2، دورا 1، ترقوميا 1، الشيوخ 1، خاراس 3، إذنا 5، سعير 1.



محافظة بيت لحم (1): مدينة بيت لحم 1.



محافظة سلفيت (6): رافات 6.



محافظة جنين (2) اليامون 1، الفارعة 1.



محافظة نابلس (4): مدينة نابلس 2، بيت فوريك 1، ياصيد 1.



محافظة أريحا والأغوار (31): أريحا 22، مخيم عين السلطان 8، مخيم عقبة جبر 1.



محافظة قلقيلية (8): مدينة قلقيلية 7، عزون 1.



محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم 1.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وصل لـ (419) إصابة.