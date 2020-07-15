عاجل

  • نايف الرجوب: المصالحة لا تزال بالإطار النظري ولم تُطبق على الأرض لحد الآن

عربي

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة
جانب من الاجتماع
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، لعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.

وقال الكاظمي خلال الجلسة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا؛ لتنفيذ متطلبات أهلنا فيها، وتقديم الخدمات لهم".

وأضاف، أن "العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل، سيساعدنا على مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد".

يذكر، أن محافظة البصرة، وهي أغنى محافظة عراقية بالنفط، حيث تغذي موازنة الدولة العراقية بأكثر من 85%، تُعاني من نقص كبير في الخدمات، كما تُعاني بعض مناطقها من غياب المياه الحلوة، مما جعلها منطقة احتجاج شعبي مستمرة منذ عام 2015.

أخبار ذات صلة

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

الجيش الوطني الليبي: معركة كبرى ستشهدها الساعات المقبلة في محيط سرت والجفرة

الجيش الوطني الليبي: معركة كبرى ستشهدها الساعات المقبلة في محيط سرت والجفرة

بعد دعوة مجلس النواب.. هل يتدخل الجيش المصري عسكريًا في ليبيا؟

بعد دعوة مجلس النواب.. هل يتدخل الجيش المصري عسكريًا في ليبيا؟

المنظمة الدولية للهجرة: اليمن بدأ نقلاً إجبارياً للمهاجرين الإثيوبيين

المنظمة الدولية للهجرة: اليمن بدأ نقلاً إجبارياً للمهاجرين الإثيوبيين

شاهد: اندلاع حريق هائل في مصر بسبب أنبوب مواد بترولية

شاهد: اندلاع حريق هائل في مصر بسبب أنبوب مواد بترولية

مفاوضات &#34;سد النهضة&#34; تصل لطريق مسدود

مفاوضات "سد النهضة" تصل لطريق مسدود

الصحة المصرية تحذر من &#34;موجة ارتدادية&#34; لفيروس (كورونا)

الصحة المصرية تحذر من "موجة ارتدادية" لفيروس (كورونا)

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق &#34;الأمل&#34; أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

الإمارات تُعلن تأجيل إطلاق "الأمل" أول مسبار عربي إلى المريخ... والسبب؟

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

الدكتور أحمد الطيبي والشلوت الإسرائيلي

شؤون فلسطينية

48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تُشغل 800 يد عاملة

48 منشأة صناعة تنتج الكمامات واللباس الواقي تُشغل 800 يد عاملة

الاحتلال يُجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار

الاحتلال يُجري عمليات مسح لأراضٍ في منطقة الحمة بالأغوار

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

مجدلاني: جبهة النضال ستواصل الشراكة مع مكونات منظمة التحرير وفصائلها

مجدلاني: جبهة النضال ستواصل الشراكة مع مكونات منظمة التحرير وفصائلها

هيئة شؤون الأسرى تُحذر من الاستهتار والإجراءات المنقوصة بالسجون

هيئة شؤون الأسرى تُحذر من الاستهتار والإجراءات المنقوصة بالسجون

مؤسسة (الضمير): أوضاع الأسرى تزداد سوءاً وأربعة مضربون عن الطعام

مؤسسة (الضمير): أوضاع الأسرى تزداد سوءاً وأربعة مضربون عن الطعام

عياش يهنئ مجدلاني بالذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال

عياش يهنئ مجدلاني بالذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

حالة الطقس: درجات الحرارة أعلى من معدلها بحدود 4 درجات

منوعات

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

روان بن حسين: زوجي نقل لي مرضا جنسياً خطيراً بعلاقاته المُحرمة

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: &#34;أحبك ولن أسمح بالمهزلة&#34;

أحمد فلوكس يعتذر لديالا مكي: "أحبك ولن أسمح بالمهزلة"

إسرائيل تطلق اسم &#34;أم كلثوم&#34; على أحد الشوارع.. والمصريون: &#34;ناقص تقول السيسي رئيسي&#34;

إسرائيل تطلق اسم "أم كلثوم" على أحد الشوارع.. والمصريون: "ناقص تقول السيسي رئيسي"

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محمد هنيدي يُعلق على أزمة خيانة زوجة ويل سميث له بطريقة ساخرة

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

محامي محمد وزيري يعرض مستندات جديدة في قضية هيفاء وهبي

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

الكشف عن سبب وفاة نايا ريفيرا بعد العثور على جثتها

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

هل انفصل عباس النوري عن عنود الخالد بعد 31 عام من الزواج؟

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

رجل الأعمال الفلسطيني محمد حديد ينشر وثيقة تكشف نسبه للأشراف الهاشميين

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

وفاة الممثلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا بعد معركة مع سرطان الثدي

مسلسل بيئة شامية بطلته &#34;متحولة جنسيا&#34;

مسلسل بيئة شامية بطلته "متحولة جنسيا"

عربي

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

ليبيا: دعوة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات سرت والجفرة

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

الجيش الوطني الليبي: معركة كبرى ستشهدها الساعات المقبلة في محيط سرت والجفرة

الجيش الوطني الليبي: معركة كبرى ستشهدها الساعات المقبلة في محيط سرت والجفرة

المنظمة الدولية للهجرة: اليمن بدأ نقلاً إجبارياً للمهاجرين الإثيوبيين

المنظمة الدولية للهجرة: اليمن بدأ نقلاً إجبارياً للمهاجرين الإثيوبيين