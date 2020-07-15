العراق: الكاظمي يعقد جلسة مجلس الوزراء في البصرة

جانب من الاجتماع

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رام الله - دنيا الوطن

وصل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إلى محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، لعقد جلسة مجلس الوزراء هناك.



وقال الكاظمي خلال الجلسة، وفق ما نقلته (روسيا اليوم): "بدأنا بعقد الجلسات في المحافظات من البصرة العزيزة على قلوبنا؛ لتنفيذ متطلبات أهلنا فيها، وتقديم الخدمات لهم".



وأضاف، أن "العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل، سيساعدنا على مواجهة التحديات العديدة التي يمر بها البلد".



يذكر، أن محافظة البصرة، وهي أغنى محافظة عراقية بالنفط، حيث تغذي موازنة الدولة العراقية بأكثر من 85%، تُعاني من نقص كبير في الخدمات، كما تُعاني بعض مناطقها من غياب المياه الحلوة، مما جعلها منطقة احتجاج شعبي مستمرة منذ عام 2015.