قيادي بحماس: المصالحة لا تزال بالإطار النظري ولم تُطبق على الأرض لحد الآن

مؤتمر الرجوب والعاروري

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس)، نايف الرجوب، أن إنهاء الانقسام الفلسطيني، يجب أن يسبقه سلوك على الأرض، لأن الحديث في الإعلام عن مصالحة لا يراه الشعب الفلسطيني إلا عبر التطبيق.



وقال الرجوب لـ"دنيا الوطن": إن المطلوب بعد الخطوة الإعلامية ما بين (فتح) و(حماس)، التي شاهدها العالم، أن تُصاغ سلوك وعمل قوي على الأرض، وترجمة الاتفاقيات، وإذا حصل فعلًا ذلك، نكون قد دخلنا المصالحة، ولكن الآن نحن في الإطار النظري لحد اللحظة.



وعن إمكانية تفشي فيروس (كورونا) في السجون الإسرائيلية، ذكر أن بيئة الأسرى لا تحتمل تفشي الوباء؛ نظرًا لأن التباعد ما بين الأسرى غير قائم، ويوجد بينهم مصابون بأمراض مزمنة، وأيضًا الازدحام الدائم في الأقسام، مشددًا على أن تفشي الوباء داخل السجون، سيكون كارثيًا.



وأضاف الرجوب: "مطلوب من السلطة الفلسطينية، والفصائل، الوقوف وقفة قوية لإنقاذ الأسرى، ومخاطبة الجهات الدولية، والصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية".



وكان القيادي في حركة (فتح)، نبيل شعث، أكد أنه يوجد تنسيق في الخطوات ما بين حركة (فتح)، والفصائل الأخرى، من بينها حركة (حماس)، ويدعمون الرئيس محمود عباس، ولا يوجد أي اختلافات أو خلافات، بل الكل يعي مخاطر هذه المرحلة.