شؤون فلسطينية

محافظ أريحا: فتح مخيم عين السلطان ضمن إجراءات التخفيف

محافظ أريحا: فتح مخيم عين السلطان ضمن إجراءات التخفيف
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاد أبو العسل، محافظ أريحا، اليوم الأربعاء، عن فتح مخيم عين السلطان بالمحافظة، ضمن إجراءات التخفيف على المواطنين في ظل انتشار وباء (كورونا).

وقال أبو العسل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، إن عدد الإصابات بـ (كورونا) في أريحا، وصلت إلى 33 إصابة بعد تسجيل 12 حالة أول أمس، و13 إصابة أمس الثلاثاء.

ودعا المحافظ المواطنين إلى عدم الاستهتار والعمل من أجل الوقاية وحماية أرواحنا، والالتزام بالقرارات وعدم التجمعات، موضحاً أن السبب الرئيسي في انتشار الإصابات، هو التجمعات والحفلات والمخالطات في احتفالات الثانوية العامة.

ونوه أبو العسل إلى أن جل الإصابات الأولية، كانت للشباب، وليس كبار السن، مشيراً  إلى أنه تم البدء بإنشاء مختبر مركزي بالمحافظة، وسيتم تسليمه لوزارة الصحة، والعمل به الخميس المقبل.

وشكر المحافظ، اللجان الشعبية على دورها في توعية المواطنين، "وكل من عمل لمصلحة شعبنا وأبنائنا في ظل انتشار هذا الوباء الذي فتك بالعالم".

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