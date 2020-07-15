عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت مصادر محلية، أن 55 مستوطنًا، اقتحموا باحات الأقصى، صباح اليوم، من جهة باب المغاربة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال، أغلقت باب المغاربة، بعد اقتحام عشرات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.



وبينت المصادر، أن عدداً من المستوطنين حاولوا أداء طقوس وصلوات تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة في الساحات الشرقية للمسجد.



وأدى المستوطنون المقتحمون صلوات تلمودية أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى، وتجولوا في الساحات بمجموعات متعاقبة.



وأطلقت ما تسمى جماعة "طلاب لأجل الهيكل" المزعوم، الإسرائيلية، حملة تهويد للمسجد الأقصى تحت عنوان "جبل الهيكل بأيدينا"، بهدف جمع أكبر عدد من المشتركين في هذه الجماعة، وجمع التبرعات المالية لدعم برامج وأفكار تهويدية للأقصى.



ودعت الجماعة لتنفيذ اقتحامات كبيرة ونوعية خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل"، وذلك من تاريخ 27/7 وحتى 30/7.





وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات للمستوطنين، وأذرع الاحتلال المختلفة، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية.



ورصد تقرير للمكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، اقتحام (1801) مستوطن للمسجد الأقصى المبارك الشهر الماضي، مقابل (75) مستوطناً اقتحموا الأقصى خلال شهر أيار/ مايو الماضي، وبلغ عدد المبعدين عن الأقصى (48) مبعداً، على رأسهم الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى.