مجدلاني: جبهة النضال ستواصل الشراكة مع مكونات منظمة التحرير وفصائلها

جبهة النضال الشعبي

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رام الله - دنيا الوطن

في الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال الشعبي، دعا أمين عام الجبهة، أحمد مجدلاني، كل القوى الفلسطينية بمختلف توجهاتها إلى الالتفاف حول موقف الرئيس محمود عباس، الذي أعلن عنه في التاسع عشر من أيار/ مايو الماضي، حول التحلل من الاتفاقيات مع حكومة الاحتلال، رداً على مخطط الضم.



وأكد مجدلاني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الجبهة، ستواصل الشراكة التي تعمدت بدماء الشهداء مع كل المكونات الأساسية لمنظمة التحرير وفصائلها، حتى تحقيق إقامة الدولة، وأن المكون الأساسي للمنظمة، هو قرارها المستقل، والذي يجب الدفاع عنه عبر دعم برنامجها الوطني ومكوناتها ومؤسساتها، باعتبارها هوية لكل أبناء شعبها في الوطن والشتات لإسقاط مخطط "الضم" و(صفقة القرن).



وأشار مجدلاني إلى أن المهرجان الوحيد لإحياء الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال الشعبي، سينظم في غزة اليوم، للتأكيد على أنها جزء لا يتجزأ من الوطن، ونظراً للظروف المناسبة، التي تسمح بإقامة التجمعات هناك.