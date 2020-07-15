نقابة مربي الدواجن: يجب صد أي دخيل على مهنة توزيع الدجاج

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خاص دنيا الوطن

قال رئيس نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، مروان الحلو: إن يوم الأحد المقبل، ستجتمع نقابته مع وزارة الاقتصاد بغزة، لبحث أزمة أسعار الأعلاف، على اعتبار أن الوزارة هي المختصة بوضع الأسعار، حيث قد تدخل أسعار الأعلاف ضمن التسعيرة الشهرية للدجاج.



وأوضح الحلو لـ"دنيا الوطن"، أن الوزارة تعمل في الوقت الحالي لمعرفة أعداد وأسماء موزعي الدجاج في الأسواق، وتجهيز سجلات تجارية ومزاولة مهنة، حتى يكون هناك مجال لصد أي دخيل على المهنة.



وأشار إلى أن ذلك، جاء بعد طلب النقابة بضرورة ضبط الأمور، وحماية المزارع من استغلال البعض، وتم التأكيد على وضع حد أدنى 8 شواكل، كي لا يتم بيع سعر كيلو الدجاج بأقل من ذلك، ومن يخالف هذا السعر، يتم وقفه عن العمل، ومخالفته، وفق ضوابط قانونية.



وجدد الحلو تأكيده بضرورة التدخل لحماية المزارعين في غزة عبر مراقبة أسعار الأعلاف، ومنع ارتفاعها؛ نظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة بغزة، ومع انخفاض أسعار الدجاج.



وأوضح، أن ارتفاع أسعار الأعلاف من أشد أشكال الاستغلال، في ظل الوضع الصعب الذي يمر به المزارعون وخسارتهم المتوالية على مدار الأشهر الأربعة السابقة، بسبب الأسعار المتدنية لكيلو الدجاج، مقابل ارتفاع التكلفة، وسعر الأعلاف.