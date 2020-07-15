أبو هولي: الأوضاع خطيرة بالمخيمات إثر تفشي وباء فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، أحمد أبو هولي، الدول المانحة بتلبية نداء الاستغاثة لوكالة الغوث؛ لمواجهة تفشي فيروس (كورونا) في المخيمات.



وأعرب أبو هولي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، عن أسفه لعدم تلبية مؤتمر المانحين، الذي عقد الشهر الماضي لاحتياجات الوكالة المالية، التي أطلقت تحت نداء استغاثة لمواجهة فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أن دعم الوكالة هو دعم للشرعية الدولية، وحقوق اللاجئين الفلسطينيين.



وأشار أبو هولي إلى أن الوكالة، تعاني من عجز في موازنتها على مستوى البرامج والمساعدات بقيمة 135 مليون دولار، فيما تحتاج لمواجهة (كورونا) 94 مليون دولار، مطالباً بصرخة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة؛ لتوفير موازنة كافية للوكالة، كي تقوم بمسؤولياتها.



وحذر أبو هولي، من خطورة الأوضاع الصحية على ضوء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في المخيمات، خاصة مع قرب موعد بدء العام الدراسي الجديد، ما يطرح تساؤلاً حول كيفية عودة نحو 49 ألف طالب في ظل تفشي الفيروس .