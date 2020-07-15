هيئة شؤون الأسرى تُحذر من الاستهتار والإجراءات المنقوصة بالسجون

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رام الله - دنيا الوطن

حذر المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، من خطورة الاستهتار والإجراءات المنقوصة من قبل إدارة سجون الاحتلال، بتوفير سبل الوقاية والحماية للأسرى في ظل انتشار فيروس (كورونا).



وقال عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء: إن إدارة سجون الاحتلال، أجرت فحوصات (كورونا) لمرة واحدة للأسرى المخالطين للأسير المصاب كمال أبو وعر، معتبراً ذلك مخالفة لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية التي توصي بإعادته 3 مرات.



وتابع عبد ربه، بأن الأسير أبو وعر، يعاني من وضع صحي خطير، يتهدد حياته بعد إصابته بـ (كورونا) حيث يعاني من مرض السرطان بالحنجرة، مطالباً بأن تقوم جهة دولية محايدة بالوقوف عن كثب على أوضاع الأسرى المرضى.



ونوه عبد ربه إلى أن حملات التضامن مع الأسير أبو وعر، قد تتصاعد، خاصة مع دخول الأسيرين مراد أبو الرب من قرية جلبون، ومحمد أبو الرب من قباطية، بالإضراب المفتوح عن الطعام تضامناً مع الأسير أبو وعر.



وفي الإطار، أشار عبد ربه إلى حالة من التوتر والقلق الشديد، تسود سجن (عوفر) بعد الاعتداء على الأسرى برش الغاز، وإدخال الكلاب البوليسية إلى الأقسام، بهدف بث الرعب في صفوف المعتقلين، وتهديد حياتهم.