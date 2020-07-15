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شؤون فلسطينية

مؤسسة (الضمير): أوضاع الأسرى تزداد سوءاً وأربعة مضربون عن الطعام

مؤسسة (الضمير): أوضاع الأسرى تزداد سوءاً وأربعة مضربون عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة  (الضمير) لحقوق الإنسان، عن تضامنها ودعمها للأسرى المُضربين عن الطعام، الأسير عدي شحادة (24 عاماً) المعتقل منذ تاريخ 21/11/2019، والأسير فادي غنيمات (40 عاماً) المعتقل منذ تاريخ 28/09/2019، والأسير محمود السعدي (40 عاماً) من مخيم جنين المعتقل منذ تاريخ 20/05/2020، المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمضربين عن الطعام رفضاَ لاعتقالهم الإداري.

واعتبرت، إن سياسة الاعتقال الإداري تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وتحرم المعتقلين من شروط المحاكمة العادلة بحجة المواد السرية، وتؤكد على أن ممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري يعتبر مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع 1949 والبروتوكول الاضافي الأول لعام 1977 المحلق باتفاقيات جنيف الأربعة وجملة المواثيق الدولية.

وأعلنت عن تضامنها مع الأسرى المضربين عن الطعام  ومع كافة الأسرى الفلسطينيين، وإذ ترى في الإضراب عن الطعام طريقاً لفضح الاحتلال وسياساته تجاه المعتقلين الفلسطينيين، فإنها:

وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتدخل من أجل حماية وانقاذ حياة الأسرى، من خلال الضغط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عنهم .تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى.

جدير ذكره، أن اعتقال الأسير شحادة هو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمري اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور، وهو طالب جامعي و الأسير غنيمات وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري، وصدر قرار بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن سلطات الاحتلال، أصدرت بحقه أمر اعتقال إداري جديد، والأسير محمود السعدي، قد صدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، ومنذ إعلان إضرابه نقلته إدارة سجون الاحتلال من سجن (النقب الصحراوي) إلى سجن (هداريم)، علماً أنه أسير سابق قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال عشر سنوات، ويعاني من عدة مشاكل صحية، جرّاء إصابة تعرض لها سابقاً، إضافة إلى مشاكل في الكلى، وهو متزوج وله ثمانية أبناء.

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