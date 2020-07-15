عياش يهنئ مجدلاني بالذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة جبهة النضال

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رام الله - دنيا الوطن

هنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش، أمين عام جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، بالذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقة الجبهة.



وقال عياش في برقية التهنئة: "لقد كان لجبهتكم دور مركزي ومحوري في مسيرتنا الكفاحية والنضالية على مدار عشرات السنوات، والتي تعمدت بالشهداء، وعذابات الأسرى والمعتقلين".



وأوضح في برقية التهنئة، أن ما يميز جبهتكم هو تمسكها بثوابتنا الوطنية، التي أجمع عليها شعبنا من خلال ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أن انطلاقة جبهة النضال، شكلت إضافة نوعية في مسيرتنا النضالية، على مختلف المستويات.



وقال عياش: "إننا نستذكر معاً مسيرة النضال الطويلة، التي خاضتها الجبهة، جنباً إلى جنب مع كافة قوى شعبنا الفلسطيني الوطنية، وسجلت خلالها تاريخاً مشرفاً حافلاً بالعطاء والمواقف الوطنية الثابتة والشجاعة التي جسدها لعقود طويلة القادة الأوائل المناضل الوطني والقومي، بهجت أبو غربية، والمناضل الوطني والقومي، الدكتور صبحي غوشة، والقائد الوطني الشهيد، د. سمير غوشة".