القدس: دعوات لتكثيف الرباط والتواجد بالأقصى وتوخي إجراءات السلامة العامة

مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني

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رام الله - دنيا الوطن

رداً على الحملات الاستفزازية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك، قبيل عيد الأضحى المبارك، وتجديد القرار بإغلاق مصلى باب الرحمة، دعا مدير المسجد الأقصى، الشيخ عمر الكسواني، المواطنين إلى تكثيف التواجد في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه، مع توخي إجراءات السلامة العامة.



وأشار الكسواني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الأوقاف لا تعترف بمحاكم الاحتلال، وسيبقي باب الرحمة مفتوحاً للمصلين، وجزءاً لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك.



وأوضح الكسواني، أن باب الرحمة، مغلق منذ 14 عاماً بحجج واهية في محاولة لإشعال حرب دينية في المنطقة والاستيلاء عليه، لافتاً إلى الاقتحامات اليومية للأقصى، الهادفة إلى تقسيمه زمانياً ومكانياً، وإفراغه من المصلين.